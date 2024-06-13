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Китай продвигает свой "мирный план" перед украинским саммитом в Швейцарии, - Reuters

Китай, Четверг 13 июня 2024 15:33
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Китай продвигает свой "мирный план" перед украинским саммитом в Швейцарии, - Reuters Фото: Китай перед саммитом мира перетягивает государства на сторону своего "мирного плана" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Китай, который решил попустить Глобальный саммит мира, сейчас пытается продвинуть свой "мирный план".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Несколько анонимных дипломатов сообщили агентству, что Китай пытался лоббировать в иностранных правительствах свой альтернативный план.

После того, как Китай заявил, что не собирается посетить саммит в Люцерне, украинский президент Владимир Зеленский обвинил Пекин в помощи Москве сорвать встречу, однако МИД Китая это обвинение отверг.

По словам дипломатов, в разговорах с развивающимися странами Китай открыто не критиковал швейцарский саммит и прямо не просил страны воздержаться.

Зато те, кто разговаривал напрямую с Пекином, сказал, что Китай заявил, что встреча на саммите якобы продолжит войну. В то же время двое анонимных дипломатов, которые непосредственно знакомы с этим вопросом, сказали, что Китай даже говорил западным странам, что многие страны согласны с его взглядами на конференцию.

К тому же по данным издания, по мере приближения саммита Китай активизировал свою информационную работу через встречи с иностранными высокопоставленными лицами, телефонные звонки и сообщения иностранным миссиям на китайской платформе WeChat.

Объясняя, почему он не посетит саммит, Китай пытался привлечь развивающиеся страны присоединиться к мирному плану из шести пунктов, который он издал с Бразилией в прошлом месяце.

Напомним, ранее мы писали, что спикер Министерства иностранных дел Китая Мао Нин объяснила, почему Китай отказался от участия в саммите мира.

Заметим также, что Глобальный саммит мира пройдет уже в эти выходные. В его основе заложена украинская формула из 10 пунктов. Детальнее о том, что такое "формула мира" Зеленского, можно узнать в материале РБК-Украина.

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