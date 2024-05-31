Китай відмовився від участі у саміті миру, - Reuters

Китай не братиме участі в мирній конференції щодо України, яка відбудеться у Швейцарії наступного місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Цього тижня Китай поінформував дипломатів про те, що серед умов, які не були виконані, - визнання конференції як Росією, так і Україною, рівна участь усіх сторін і чесне обговорення всіх пропозицій.

Три джерела видання повідомили, що Пекін відхилив запрошення, бо не були виконані умови участі.

Саміт миру

15 і 16 червня Швейцарія стане центром світової дипломатії, де відбудеться саміт, присвячений пошуку шляхів врегулювання конфлікту в Україні.

Понад 150 країн отримали запрошення від України та Швейцарії. Росія в цьому списку не значиться.

Президент Володимир Зеленський запросив на саміт президента США Джо Байдена і главу КНР Сі Цзіньпіна. Поки що жоден із них не підтвердив свою участь.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Ван І, високопоставлений дипломат Китаю, швидше за все, проігнорує саміт миру через можливу участь у саміті БРІКС, який водночас проведе Кремль.

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