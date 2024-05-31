ua en ru
Пт, 31 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Китай відмовився від участі у саміті миру, - Reuters

П'ятниця 31 травня 2024 09:21
UA EN RU
Китай відмовився від участі у саміті миру, - Reuters Фото: глава МЗС Китаю Ван І (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Китай не братиме участі в мирній конференції щодо України, яка відбудеться у Швейцарії наступного місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Три джерела видання повідомили, що Пекін відхилив запрошення, бо не були виконані умови участі.

Цього тижня Китай поінформував дипломатів про те, що серед умов, які не були виконані, - визнання конференції як Росією, так і Україною, рівна участь усіх сторін і чесне обговорення всіх пропозицій.

Саміт миру

15 і 16 червня Швейцарія стане центром світової дипломатії, де відбудеться саміт, присвячений пошуку шляхів врегулювання конфлікту в Україні.

Понад 150 країн отримали запрошення від України та Швейцарії. Росія в цьому списку не значиться.

Президент Володимир Зеленський запросив на саміт президента США Джо Байдена і главу КНР Сі Цзіньпіна. Поки що жоден із них не підтвердив свою участь.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Ван І, високопоставлений дипломат Китаю, швидше за все, проігнорує саміт миру через можливу участь у саміті БРІКС, який водночас проведе Кремль.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Саміт миру Китай Війна Росії проти України
NEWS
Зруйновано будинок, є жертви та десятки поранених: як виглядає Харків після обстрілу С-300
Зруйновано будинок, є жертви та десятки поранених: як виглядає Харків після обстрілу С-300
DAILY
(Не) учасники. Яка роль США та Китаю на саміті миру по Україні та що якщо їхніх лідерів не буде
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна (Не) учасники. Яка роль США та Китаю на саміті миру по Україні та що якщо їхніх лідерів не буде