ua en ru
Пт, 31 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Китай отказался от участия в саммите мира, - Reuters

Пятница 31 мая 2024 09:21
UA EN RU
Китай отказался от участия в саммите мира, - Reuters Фото: глава МИД Китая Ван И (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Китай не будет участвовать в мирной конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии в следующем месяце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Три источника издания сообщили, что Пекин отклонил приглашение, потому что не были выполнены условия участия.

На этой неделе Китай проинформировал дипломатов о том, что среди условий, которые не были выполнены, - признание конференции как Россией, так и Украиной, равное участие всех сторон и честное обсуждение всех предложений.

Саммит мира

15 и 16 июня Швейцария станет центром мировой дипломатии, где пройдет саммит, посвященный поиску путей урегулирования конфликта в Украине.

Более 150 стран получили приглашения от Украины и Швейцарии. Россия в этом списке не значится.

Президент Владимир Зеленский пригласил на саммит президента США Джо Байдена и главу КНР Си Цзиньпина. Пока ни один из них не подтвердил свое участие.

Ранее СМИ сообщали, что Ван И, высокопоставленный дипломат Китая, скорее всего, проигнорирует саммит мира, из-за возможного участия в саммите БРИКС, который в то же время проведет Кремль.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Саммит мира Китай Война России против Украины
NEWS
Разрушен дом, есть жертвы и десятки раненых: как выглядит Харьков после обстрела С-300
Разрушен дом, есть жертвы и десятки раненых: как выглядит Харьков после обстрела С-300
DAILY
(Не) участники. Какая роль США и Китая на саммите мира по Украине и что если их лидеров не будет
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина (Не) участники. Какая роль США и Китая на саммите мира по Украине и что если их лидеров не будет