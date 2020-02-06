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Китай вдвое снизил пошлины на американские товары на 75 млрд долларов

Новости » Экономика     06.02.2020 - 14:56
Китай вдвое снизил пошлины на американские товары на 75 млрд долларов
Иллюстративное фото (eubam.org)

Решение касается пошлин, которые были введены в ходе торговой войны

Китай вдвое снизил ставки дополнительных тарифов на некоторые импортируемые из США товары на сумму около 75 млрд долларов. Об этом сообщает Комитет по таможенным пошлинам при Госсовете КНР.

Как отмечается в сообщении, решение вступит в силу в 14 февраля и позволит вдвое снизить 10%-ю и 5%-ю ставки дополнительных тарифов, которые были введены на список американских товаров с 1 сентября 2019 года.

Китай принял решение вдвое сократить тарифные ставки после того, как 16 января 2020 года США объявили о снижении 15%-х дополнительных тарифов на китайские товары на сумму около 120 млрд долларов с 14 февраля этого года, сообщил представитель комитета.

По сообщению комитета, другие дополнительные тарифные меры продолжат осуществляться в соответствии с правилами, при этом продолжится работа по освобождению импортируемых из США товаров от дополнительных тарифов.

Напомним, 15 января США и Китай подписали первую фазу торгового соглашения. Соглашение предусматривает обязательства Пекина по дополнительной закупке товаров США, а также содержит ограничения на понижение обменного курса. Президент США Дональд Трамп назвал эту сделку лучшей в истории Америки.

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписание первой фазы торговой сделки с Китаем является величайшей сделкой в истории США.

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