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Трамп назвал подписание первой фазы сделки с Китаем лучшей в истории США

Новости » В мире     16.01.2020 - 16:30
Трамп назвал подписание первой фазы сделки с Китаем лучшей в истории США
Фото: Дональд Трамп (Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

США находятся в отличной позиции для начала обсуждения второй фазы торговой сделки с Китаем

Подписание первой фазы торговой сделки с Китаем является величайшей сделкой в истории США. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Twitter.

Как отметил Трамп, Соединенные Штаты Америки готовы приступить к началу обсуждения второй фазы торгового соглашения с Китаем.

"Одна из величайших когда-либо заключенных сделок. Она также хороша для Китая и наших долгосрочных отношений. 250 миллиардов долларов вернутся обратно в нашу страну, и у нас сейчас отличная позиция, чтобы начать переговоры по второй фазе. В истории США никогда не было ничего подобного", - написал Трамп.

Трамп назвал подписание первой фазы сделки с Китаем лучшей в истории США

Напомним, 15 января США и Китай в Вашингтоне подписали первую фазу торгового соглашения. Сделка предусматривает обязательства Пекина по дополнительной закупке товаров США на сумму в более 80 млрд долларов в сфере энергетики и сельскохозяйственной отрасли.

Также РБК-Украина писало, что вторая фаза торговой сделки между США и Китаем будет включать некоторые вопросы технологий и кибербезопасности. По словам Трампа, для обсуждения второй фазы сделки он планирует посетить Пекин в ближайшем будущем.

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