Китай вдвічі знизив мита на американські товари на 75 млрд доларів

Ілюстративне фото (eubam.org)

Рішення стосується мит, які були введені в ході торгової війни

Китай вдвічі знизив ставки додаткових тарифів на деякі імпортовані з США товари на суму близько 75 млрд доларів. Про це повідомляє Комітет з митних мит при Держраді КНР.

Як наголошується в повідомленні, рішення набуде чинності 14 лютого і дозволить вдвічі знизити 10%-у і 5%-у ставки додаткових тарифів, які були введені на список американських товарів з 1 вересня 2019 року.

Китай прийняв рішення удвічі скоротити тарифні ставки після того, як 16 січня 2020 року США оголосили про зниження 15%-х додаткових тарифів на китайські товари на суму близько 120 млрд доларів з 14 лютого цього року, повідомив представник комітету.

За повідомленням комітету, інші додаткові тарифні заходи продовжать здійснюватися у відповідності з правилами, при цьому продовжиться робота по звільненню імпортуються з США товарів від додаткових тарифів.

Нагадаємо, 15 січня США і Китай підписали першу фазу торгівельної угоди. Угода передбачає зобов'язання Пекіна з додаткову закупівлю товарів США, а також містить обмеження на зниження обмінного курсу. Президент США Дональд Трамп назвав цю угоду кращою в історії Америки.

Президент США Дональд Трамп заявив, що підписання першої фази торговельної угоди з Китаєм є найбільшою угодою в історії США.