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Китай успішно вивів на орбіту супутник Тяньхуэй I-04

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Китай, Четвер 29 липня 2021 17:25
Китай успішно вивів на орбіту супутник Тяньхуэй I-04
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, о 7:01 за київським часом, Китай запустив супутник "Тяньхуей I-04" на ракеті-носії "Чанчжен". Наразі відомо, що супутник успішно вийшов на задану орбіту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Сінхуа.

Запуск відбувся з космодрому Цзюцюань о 7:01 за київським часом.

Для ракети-носія "Чанчжен", це був 381 політ за рахунком.


Нагадаємо, що РБК-Україна також розповідало про те, що Китай успішно вивів на орбіту супутники дистанційного зондування Yaogan-30-09, що використовуватимуться для ретельного дослідження впливу зовнішнього електромагнітного поля.

Також, як повідомляло РБК-Україна, Китай запустив у космос ракету-носія "Чанчжен-5B" з основним модулем майбутньої китайської орбітальної станції.

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Китай спутник космос
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