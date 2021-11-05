UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Китай угрожает сторонникам независимости Тайваня пожизненным запретом на въезд

Автор: Илона Свиридова

Власти Китая пригрозили сторонникам независимости Тайваня пожизненной уголовной ответственностью. Она подразумевает запрет на въезд на материк и на сотрудничество с китайскими компаниями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что пресс-секретарь китайского управления по делам Тайваня Чжу Фэнлянь заявила, что сторонники независимости Тайваня будут нести пожизненную уголовную ответственность. Это первый случай, когда Китай сформулировал конкретные санкции для таких людей. В частности, в обнародованном списке значатся премьер-министр Тайваня Су Цзэн Чан, спикер парламента Ю Сы Кун и министр иностранных дел Джозеф Ву.

Под пожизненной уголовной ответственностью следует понимать запрет на въезд на материк и в особые административные районы Китая Гонконг и Макао. А также запрет на сотрудничество китайскими с организациями и компаниями. Таким образом, тайваньские компании не смогут получать прибыль с материка.

По словам Фэнлянь, Китай также может принять "любые другие необходимые меры" против этих людей.

Напомним, в начале октября Тайвань заявил о крупнейшем вторжении китайских Военно-воздушных сил в зону его противовоздушной обороны, и на этом фоне председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин пообещал провести мирное "воссоединение" с Тайванем.

Президент США Джо Байден пообещал Тайваню помощь в случае агрессии Пекина, и частично признанное островное государство уже начало подготовку военного резерва.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайТайвань