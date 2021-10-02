ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Тайвань заявил о крупнейшем вторжении ВВС Китая

Новина українською →
Тайвань, Суббота 02 октября 2021 05:58
Тайвань заявил о крупнейшем вторжении ВВС Китая Фото: Китай направил к акватории Тайваня рекордное количество боевых самолетов (min.com)
Автор: Артур Родивилов

Тайвань сообщил о крупнейшем в истории вторжении китайских военно-воздушных сил в зону его противовоздушной обороны. В пятницу двумя волнами пролетели 38 самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Первая партия китайских самолетов вылетела в районе контролируемых Тайванем островов Пратас. Вторая группа прилетела в пролив Баши, что отделяет Тайвань от Филиппин, ключевой водный путь, связывающий Тихий океан со спорным Южно-Китайским морем.

Тайвань отправил боевые самолеты, чтобы воспрепятствовать китайским самолетам, а ракетные системы были развернуты для наблюдения за ними.

Министерство обороны Тайваня сначала сообщило, что тайваньские истребители атаковали 18 истребителей J-16 и четыре истребителя Су-30, а также два бомбардировщика H-6 и один противолодочный самолет.

Затем, в субботу, министерство заявило, что еще 13 китайских самолетов участвовали в миссии в пятницу вечером - 10 J-16, 2 H-6 и самолет дальнего радиолокационного слежения.

Китай пока не прокомментировал свою деятельность. Ранее сообщалось, что такие полеты должны были защитить суверенитет страны и нацелены на "заговор" между Тайванем и Соединенными Штатами, наиболее важным международным спонсором острова.

Как отмечается, Тайвань в течение года или более жаловался на неоднократные миссии китайских военно-воздушных сил у острова. Предыдущее самое большое вторжение произошло в июне с участием 28 самолетов китайских ВВС.

Напомним, что Китай рассматривает демократический Тайвань как отколовшуюся провинцию, но Тайвань считает себя суверенным государством со своей конституцией, вооруженными силами и избранными лидерами. США предупредили, что Китай может захватить остров Тайвань, а через несколько лет занять лидирующие позиции в мире.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай
NEWS
Саакашвили задержали в Грузии: что известно на данный момент
Саакашвили задержали в Грузии: что известно на данный момент
DAILY
Потолок для АЗС. К чему привело госрегулирование цен на бензин и дизтопливо
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Потолок для АЗС. К чему привело госрегулирование цен на бензин и дизтопливо