Китай погрожує прихильникам незалежності Тайваню довічною забороною на в'їзд

Влада Китаю пригрозила прихильникам незалежності Тайваню довічною кримінальною відповідальністю. Вона має на увазі заборону на в'їзд на материк і на співпрацю з китайськими компаніями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Повідомляється, що прес-секретар китайського управління у справах Тайваню Чжу Фенлянь заявила, що прихильники незалежності Тайваню нестимуть довічну кримінальну відповідальність. Це перший випадок, коли Китай сформулював конкретні санкції для таких людей. Зокрема, в оприлюдненому списку значаться прем'єр-міністр Тайваню Су Цзен Чан, спікер парламенту Ю Си Кун і міністр закордонних справ Джозеф Ву.

Під довічною кримінальною відповідальністю слід розуміти заборону на в'їзд на материк і в особливі адміністративні райони Китаю Гонконг і Макао. А також заборону на співпрацю китайськими з організаціями та компаніями. Таким чином, тайванські компанії не зможуть отримувати прибуток з материка.

За словами Фенлянь, Китай також може вжити "будь-які інші необхідні заходи" проти цих людей.