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Китай удалил приложение для ЛГБТ-представителей в преддверии Олимпиады

Автор: Сергей Пышкин

В преддверии зимних Олимпийских игр, в Китае удалили из магазинов App Store и Android Grindr - приложение для интернет-знакомств среди представителей ЛГБТ. Также пользователи пожаловались на его работу в целом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечают пользователи Grindr - после того, как приложение удалили из магазинов, исчезла и возможность зайти в систему, отправлять или получать сообщения, а также ставить предпочтения.

Пока что Grindr никоим образом не прокомментировали ограничения работы в Китае.

Несмотря на то, что в Китае исключили гомосексуализм из Национального списка психических расстройств - цензоры и в дальнейшем время от времени подавляют распространение ЛГБТ-контента.

По словам представителя Grindr, другие компании удалили свои приложения из-за аналогичных причин.

В частности, на прошлой неделе Управление киберпространства Китая заявило о месячном усилении борьбы якобы со слухами в Интернете, запрещенным контентом и порнографией.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ФБР США призывает участников зимней Олимпиады-2022 в Пекине отказаться от личных смартфонов.

Тем временем в Китае заявили о стремительное распространение коронавируса среди спортсменов и чиновников Олимпиады.

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Китай