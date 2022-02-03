Китай удалил приложение для ЛГБТ-представителей в преддверии Олимпиады

Как отмечают пользователи Grindr - после того, как приложение удалили из магазинов, исчезла и возможность зайти в систему, отправлять или получать сообщения, а также ставить предпочтения.

Пока что Grindr никоим образом не прокомментировали ограничения работы в Китае.

Несмотря на то, что в Китае исключили гомосексуализм из Национального списка психических расстройств - цензоры и в дальнейшем время от времени подавляют распространение ЛГБТ-контента.

По словам представителя Grindr, другие компании удалили свои приложения из-за аналогичных причин.

В частности, на прошлой неделе Управление киберпространства Китая заявило о месячном усилении борьбы якобы со слухами в Интернете, запрещенным контентом и порнографией.