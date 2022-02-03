Китай видалив застосунок для ЛГБТ-представників напередодні Олімпіади

Напередодні зимових Олімпійських ігор, у Китаї видалили з магазинів App Store та Android Grindr - застосунок для інтернет-знаймоств серед представників ЛГБТ. Також користувачі поскаржились на його роботу в цілому.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як відзначають користувачі Grindr - після того, як застосунок видалили з магазинів, зникла й можливість зайти в систему, надсилати або ж отримувати повідомлення, а також ставити вподобання.
Поки що Grindr жодним чином не прокоментували обмеження роботи у Китаї.
Попри те, що у Китаї виключили гомосексуалізм із національного списку психічних розладів - цензори й надалі час від часу пригнічують розповсюдження ЛГБТ-контенту.
За словами представника Grindr, інші компанії видалили свої застосунки через аналогічні причини.
Зокрема, минулого тижня Управління кіберпростору Китаю заявило про місячне посилення боротьби, нібито, з чутками в Інтернеті, забороненим контентом й порнографією.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ФБР США закликає учасників зимової Олімпіади-2022 в Пекіні відмовитися від особистих смартфонів.
Тим часом у Китаї заявили про стрімке поширення коронавірусу серед спортсменів й чиновників Олімпіади.