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Китай видалив застосунок для ЛГБТ-представників напередодні Олімпіади

Автор: Сергій Пишкін

Напередодні зимових Олімпійських ігор, у Китаї видалили з магазинів App Store та Android Grindr - застосунок для інтернет-знаймоств серед представників ЛГБТ. Також користувачі поскаржились на його роботу в цілому.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як відзначають користувачі Grindr - після того, як застосунок видалили з магазинів, зникла й можливість зайти в систему, надсилати або ж отримувати повідомлення, а також ставити вподобання.

Поки що Grindr жодним чином не прокоментували обмеження роботи у Китаї.

Попри те, що у Китаї виключили гомосексуалізм із національного списку психічних розладів - цензори й надалі час від часу пригнічують розповсюдження ЛГБТ-контенту.

За словами представника Grindr, інші компанії видалили свої застосунки через аналогічні причини.

Зокрема, минулого тижня Управління кіберпростору Китаю заявило про місячне посилення боротьби, нібито, з чутками в Інтернеті, забороненим контентом й порнографією.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ФБР США закликає учасників зимової Олімпіади-2022 в Пекіні відмовитися від особистих смартфонів.

Тим часом у Китаї заявили про стрімке поширення коронавірусу серед спортсменів й чиновників Олімпіади.

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Китай