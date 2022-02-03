Китай видалив застосунок для ЛГБТ-представників напередодні Олімпіади

Як відзначають користувачі Grindr - після того, як застосунок видалили з магазинів, зникла й можливість зайти в систему, надсилати або ж отримувати повідомлення, а також ставити вподобання.

Поки що Grindr жодним чином не прокоментували обмеження роботи у Китаї.

Попри те, що у Китаї виключили гомосексуалізм із національного списку психічних розладів - цензори й надалі час від часу пригнічують розповсюдження ЛГБТ-контенту.

За словами представника Grindr, інші компанії видалили свої застосунки через аналогічні причини.

Зокрема, минулого тижня Управління кіберпростору Китаю заявило про місячне посилення боротьби, нібито, з чутками в Інтернеті, забороненим контентом й порнографією.