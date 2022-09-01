Китай на учениях имитирует атаки на корабли ВМС США, - Reuters

Китай на учениях имитирует атаки на корабли ВМС США и стремится предотвратить приход иностранных сил на помощь Тайваню в случае войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Китай продолжает укреплять свою боевую готовность к нападению на остров. Основное внимание в стратегии Пекина уделяется первой цепи островов, которая тянется от Японии через Тайвань, Филиппины и к Борнео, охватывая прибрежные моря Китая.

Военное руководство Тайваня ранее сообщало, что Китай может использовать специальных агентов, чтобы обезглавить тайваньские системы управления и повредить инфраструктуру, а также способен проводить электронные атаки, чтобы нарушить связь и системы управления.