Китай и Россия проведут совместные учения, - FT
На этой неделе Россия и Китай проведут военные учения "Восток". Они начнутся во вторник и пройдут на Дальнем Востоке России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
К учениям, которые проводятся каждые четыре года, в этом году также присоединились Беларусь и Индия. В Пекине настаивают на том, что участие в учениях "Восток" не имеет отношения к текущей международной и региональной ситуации.
В последний раз Россия и Китай проводили совместные военные учения в Китае в прошлом году, и Вашингтон заявил, что не придает им никакого нового значения.
По сообщению министерства обороны Японии, на прошлой неделе два российских военно-морских конвоя прошли в зону проведения учений через пролив Соя, разделяющий Россию и Японию.
Ранее мы писали, что Китай начал военные учения вокруг Тайваня с использованием современного оружия в частности, гиперзвуковых ракет DF-17 и истребителей-невидимок J-20. Тем временем Пекин начал игнорировать звонки от Пентагона, а Тайвань назвал военные учения Китая репетицией нападения.
Также в прошлом году Минобороны РФ провело учения с участием 38 тысяч резервистов. Однако воевать в Украине согласилось не более 8000 человек.
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