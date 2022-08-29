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Китай и Россия проведут совместные учения, - FT

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Москва, Понедельник 29 августа 2022 11:39
Китай и Россия проведут совместные учения, - FT Фото: Китай и Россия проведут совместные учения (chinamil.com.cn)
Автор: Константин Широкун

На этой неделе Россия и Китай проведут военные учения "Восток". Они начнутся во вторник и пройдут на Дальнем Востоке России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

К учениям, которые проводятся каждые четыре года, в этом году также присоединились Беларусь и Индия. В Пекине настаивают на том, что участие в учениях "Восток" не имеет отношения к текущей международной и региональной ситуации.

В последний раз Россия и Китай проводили совместные военные учения в Китае в прошлом году, и Вашингтон заявил, что не придает им никакого нового значения.

По сообщению министерства обороны Японии, на прошлой неделе два российских военно-морских конвоя прошли в зону проведения учений через пролив Соя, разделяющий Россию и Японию.

Ранее мы писали, что Китай начал военные учения вокруг Тайваня с использованием современного оружия в частности, гиперзвуковых ракет DF-17 и истребителей-невидимок J-20. Тем временем Пекин начал игнорировать звонки от Пентагона, а Тайвань назвал военные учения Китая репетицией нападения.

Также в прошлом году Минобороны РФ провело учения с участием 38 тысяч резервистов. Однако воевать в Украине согласилось не более 8000 человек.

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