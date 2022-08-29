Китай и Россия проведут совместные учения, - FT

На этой неделе Россия и Китай проведут военные учения "Восток". Они начнутся во вторник и пройдут на Дальнем Востоке России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

К учениям, которые проводятся каждые четыре года, в этом году также присоединились Беларусь и Индия. В Пекине настаивают на том, что участие в учениях "Восток" не имеет отношения к текущей международной и региональной ситуации.

В последний раз Россия и Китай проводили совместные военные учения в Китае в прошлом году, и Вашингтон заявил, что не придает им никакого нового значения.

По сообщению министерства обороны Японии, на прошлой неделе два российских военно-морских конвоя прошли в зону проведения учений через пролив Соя, разделяющий Россию и Японию.