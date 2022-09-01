Китай на навчаннях імітує атаки на кораблі ВМС США, - Reuters

Китай на навчаннях імітує атаки на кораблі ВМС США і прагне запобігти прихід іноземних сил на допомогу Тайваню в разі війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Китай продовжує зміцнювати свою бойову готовність до нападу на острів. Основна увага в стратегії Пекіна приділяється першої ланцюга островів, яка тягнеться від Японії через Тайвань, Філіппіни і до Борнео, охоплюючи прибережні моря Китаю.

Військове керівництво Тайваню раніше повідомляло, що Китай може використовувати спеціальних агентів, щоб обезголовити тайванські системи управління і пошкодити інфраструктуру, а також здатний проводити електронні атаки, щоб порушити зв'язок і системи управління.