Китай на цілий рік відправив космонавта в космос, прагнучи до висадки на Місяць у 2030 році

Космічний корабель "Шеньчжоу-23" стартував о 23:08 за допомогою ракети-носія Long March-2F Y23 з космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю. На борту корабля перебували три китайські космонавти.

Політ здійснюють фахівець із корисного навантаження і колишній інспектор поліції Гонконгу Ля Цзяїн, а також командир Чжу Янчжу і пілот Чжан Юаньчжи - обидва з підрозділу космонавтів Народно-визвольної армії Китаю.

Один із космонавтів пробуде на космічній станції "Тяньгунь" цілий рік, що стане однією з найтриваліших космічних місій в історії, але все ж таки поступиться рекорду 14,5 місяця, який встановив російський космонавт у 1995 році.

Ім'я того, хто саме з трьох членів екіпажу залишиться на станції цілий рік, буде визначено пізніше залежно від перебігу місії.

Китай і США націлені на Місяць

Reuters зазначає, що КНР відправляла своїх космонавтів на свою космічну станцію майже дюжину разів, але цей запуск відбувається на тлі прискорених перегонів за Місяць зі США, які попереджають про передбачувані плани Пекіна з колонізації та видобутку ресурсів на Місяці.

Крім того, нинішня місія дасть змогу вивчати фізіологію людини в умовах тривалого перебування в космосі, оскільки конкретно Китай має намір здійснити пілотовану висадку на Місяць уже до 2030 року.

NASA зі свого боку прагне здійснити пілотовану висадку на Місяць до 2028 року, тобто - на два роки раніше, ніж Китай. США ставлять перед собою мету створити довгострокову присутність на Місяці як сходинку до подальшого освоєння Марса людиною.

До закінчення терміну в 2030 році в Китаю залишилося менше ніж 4 роки, і перед країною стоїть непросте завдання - розробка абсолютно нового обладнання та програмного забезпечення, спеціально призначеного для місячної місії, що доведе його готовність до виконання завдання.

Таким чином, це дасть змогу космонавтам КНР, які звикли до відносної безпеки станції "Тяньгун" на низькій навколоземній орбіті, безпечно здійснити більш ризикований перехід на поверхню Місяця.

Також агентство додало, що успішна пілотована висадка до 2030 року прискорить плани Китаю зі створення постійної місячної бази до 2025 року спільно з Росією.