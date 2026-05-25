RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Китай на целый год отправил космонавта в космос, стремясь к высадке на Луну в 2030 году

01:59 25.05.2026 Пн
3 мин
К чему стремиться Китай и какую цель имеют США?
aimg Эдуард Ткач
Фото: имя того, кто будет целый год в космосе - определят позже (Getty Images)

Китай отправил в воскресенье на свою космическую станцию трех космонавтов, один из которых пробудет там целый год. Такой срок является рекордным для страны.

Космический корабль "Шэньчжоу-23" стартовал в 23:08 с помощью ракеты-носителя Long March-2F Y23 с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. На борту корабля находились три китайских космонавта.

Полет совершают специалист по полезной нагрузке и бывший инспектор полиции Гонконга Ля Цзяин, а также командир Чжу Янчжу и пилот Чжан Юаньчжи - обо из подразделения космонавтов Народно-освободительной армии Китая.

Один из космонавтов пробудет на космической станции "Тяньгунь" целый год, что станет одной из самых продолжительных космических миссий в истории, но все же уступит рекорду 14,5 месяц, который установил российский космонавт в 1995 году.

Имя того, кто именно из троих членов экипажа останется на станции целый год, будет определено позже в зависимости от хода миссии.

Китай и США нацелены на Луну

Reuters отмечает, что КНР отправляла своих космонавтов на свою космическую станцию почти дюжину раз, но этот запуск происходит на фоне ускоряющейся гонки за Луну с США, которые предупреждают о предполагаемых плана Пекина по колонизации и добыче ресурсов на Луне.

Кроме того, нынешняя миссия позволит изучать физиологию человека в условиях длительного пребывания в космосе, так как конкретно Китай намерен совершить пилотируемую высадку на Луну уже к 2030 году.

NASA в свою очередь стремиться осуществить пилотируемую высадку на Луну к 2028 году, то есть - на два года раньше, чем Китай. США ставят перед собой цель создать долгосрочное присутствие на Луне как ступеньку к последующему освоению Марса человеком.

До истечения срока в 2030 году у Китая осталось менее 4 лет, и перед страной стоит непростая задача - разработка совершенно нового оборудования и программного обеспечения, специально предназначенного для лунной миссии, что докажет его готовность к выполнению задачи.

Таким образом, это позволит космонавтам КНР, привыкшим к относительной безопасности станции "Тяньгун" на низкий околоземной орбите - безопасно совершить более рискованный переход на поверхность Луны.

Также агентство добавило, что успешная пилотируемая высадка к 2030 году ускорит планы Китая по созданию постоянной лунной базы к 2025 году совместно с Россией.

Что еще известно

Напомним, пару недель назад стало известно, что китайские ученные установили на космической станции экспериментальные образцы человеческого "искусственного эмбриона". Цель эксперимента - исследовать, как космическая среда влияет на ранее развитие клеток и потенциальное будущее долговременного пребывания людей в космосе.

Кроме того, в этом году в СМИ появилась информация, что китайские ученные разработали микроволновое оружие TPG1000Cs, которое способно выводить из строя спутники Starlink и другие объекты на низкой околоземной орбите.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
NASAСоединенные Штаты АмерикиКитай