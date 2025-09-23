Китай таємно відправляв вантажне судно в окупований Севастополь, - FT

Китайське вантажне судно заходило в окупований Севастополь, що стало безпрецедентним випадком заходу іноземного корабля в український порт, захоплений Росією. Україна передала протест Пекіну і попередила про можливі санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Західні санкції забороняють використання Севастополя з 2014 року. Хоча Китай не приєднався до санкцій, його комерційні судна раніше уникали заходів в окуповані Росією порти.

Однак контейнеровоз Heng Yang 9 під панамським прапором, що належить компанії Guangxi Changhai Shipping, був зафіксований у Криму щонайменше тричі за останні місяці.

Підтвердження супутниковими даними

Financial Times вдалося підтвердити останній захід у вересні за допомогою супутникових і радарних знімків, даних транспондера і фотографій. Судно вийшло зі Стамбула 2 вересня і 6 вересня було зафіксовано в Новоросійську.

Пізніше транспондер передавав сигнали про його перебування в порту Кавказ, проте супутники 9 і 11 вересня не виявили його в зазначеній точці. На знімках 14 вересня судно виявилося в Севастополі.

Приховані маршрути

Згідно із супутниковими даними, судно намагалося приховувати свої пересування, передаючи помилкові координати. У підсумку 17 вересня воно прибуло до Стамбула з контейнерами, що збігаються за розташуванням з тими, що були зафіксовані в Криму.

Компанія-власник, зареєстрована Міжнародною морською організацією як оператор двох контейнеровозів і двох балкерів, відмовилася від коментарів.

Нова логістика Росії

Заходи судна збіглися із запуском у квітні залізничної лінії в Крим, яка, за твердженням Москви, дає змогу доправляти контейнери з Росії в порти півострова. У серпні російська влада відкрила для іноземних суден також Бердянськ і Маріуполь.

Українські чиновники вважають, що цією лінією Росія вивозить товари з окупованих районів Донецької та Херсонської областей. За даними офісу президента, Heng Yang 9 заходив до Севастополя 19-22 червня, а потім просив дозвіл на завантаження 101 контейнера 15 серпня.

Реакція України та Китаю

"Україна ясно дала зрозуміти, що такі дії є неприйнятними й очікує від міжнародних партнерів суворого уникнення контактів з окупованими територіями", - заявив уповноважений президента із санкційної політики Владислав Власюк.

Він зазначив, що українське посольство в Китаї порушувало питання заходу судна в червні перед МЗС КНР. "Ми висловили рішучу незгоду і будемо продовжувати дипломатичний моніторинг. Судна, які відвідують окуповані порти, ризикують потрапити до санкційних списків", - сказав Власюк.

За його словами, МЗС Китаю відповіло, що громадянам і компаніям рекомендовано уникати контактів з окупованими територіями України. Пекін запевнив, що кожен випадок розглядатимуть окремо.

Маскування судна

Європейські супутники Sentinel не раз фіксували невідповідність між заявленими координатами і реальним місцем розташування судна. Аналіз Lloyd's List також підтвердив маніпуляції з маршрутами.

Кримські активісти публікували фото, де назву на кормі Heng Yang 9 було закрито білими полотнищами під час одного із заходів. Це вказує на спроби приховати присутність судна в портах Криму.