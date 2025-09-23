Китай тайно отправлял грузовое судно в оккупированный Севастополь, - FT

Китайское грузовое судно заходило оккупированный Севастополь, что стало беспрецедентным случаем захода иностранного корабля в украинский порт, захваченный Россией. Украина передала протест Пекину и предупредила о возможных санкциях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Западные санкции запрещают использование Севастополя с 2014 года. Хотя Китай не присоединился к санкциям, его коммерческие суда ранее избегали заходов оккупированные Россией порты.

Однако контейнеровоз Heng Yang 9 под панамским флагом, принадлежащий компании Guangxi Changhai Shipping, был зафиксирован в Крыму как минимум трижды за последние месяцы.

Подтверждение спутниковыми данными

Financial Times удалось подтвердить последний заход в сентябре с помощью спутниковых и радарных снимков, данных транспондера и фотографий. Судно вышло из Стамбула 2 сентября и 6 сентября было зафиксировано в Новороссийске.

Позднее транспондер передавал сигналы о его нахождении в порту Кавказ, однако спутники 9 и 11 сентября не обнаружили его в указанной точке. На снимках 14 сентября судно оказалось в Севастополе.

Скрытые маршруты

Согласно спутниковым данным, судно пыталось скрывать свои передвижения, передавая ложные координаты. В итоге 17 сентября оно прибыло в Стамбул с контейнерами, совпадающими по расположению с теми, что были зафиксированы в Крыму.

Компания-владелец, зарегистрированная Международной морской организацией как оператор двух контейнеровозов и двух балкеров, отказалась от комментариев.

Новая логистика России

Заходы судна совпали с запуском в апреле железнодорожной линии в Крым, которая, по утверждению Москвы, позволяет доставлять контейнеры из России в порты полуострова. В августе российские власти открыли для иностранных судов также Бердянск и Мариуполь.

Украинские чиновники считают, что по этой линии Россия вывозит товары из оккупированных районов Донецкой и Херсонской областей. По данным офиса президента, Heng Yang 9 заходил в Севастополь 19-22 июня, а затем просил разрешение на загрузку 101 контейнера 15 августа.

Реакция Украины и Китая

"Украина ясно дала понять, что такие действия неприемлемы и ожидает от международных партнеров строгого избегания контактов с оккупированными территориями", - заявил уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк.

Он отметил, что украинское посольство в Китае поднимало вопрос захода судна в июне перед МИД КНР. "Мы выразили решительное несогласие и будем продолжать дипломатический мониторинг. Судна, посещающие оккупированные порты, рискуют попасть в санкционные списки", - сказал Власюк.

По его словам, МИД Китая ответил, что гражданам и компаниям рекомендовано избегать контактов с оккупированными территориями Украины. Пекин заверил, что каждый случай будет рассматриваться отдельно.

Маскировка судна

Европейские спутники Sentinel не раз фиксировали несоответствие между заявленными координатами и реальным местоположением судна. Анализ Lloyd’s List также подтвердил манипуляции с маршрутами.

Крымские активисты публиковали фото, где название на корме Heng Yang 9 было закрыто белыми полотнищами во время одного из заходов. Это указывает на попытки скрыть присутствие судна в портах Крыма.