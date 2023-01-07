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Китай таємно слідкував за британськими дипломатами, - ЗМІ

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Британія, Субота 07 січня 2023 16:06
Китай таємно слідкував за британськими дипломатами, - ЗМІ Фото: Китай таємно слідкував за британськими дипломатами (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Співробітники британської розвідки через зростаючу стурбованість щодо шпигунського програмного забезпечення розібрали урядову машину. В ході операції було знайдено прихований китайський пристрій відстеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на I NEWS.

Під час перевірки урядових і дипломатичних автомобілів була виявлена принаймні одна SIM-карта, здатна передавати дані про місцезнаходження.

Згідно з джерелом, пристрій геолокації було розміщено в транспортному засобі всередині герметичної частини, імпортованої від постачальника з Китаю та встановленої виробником автомобіля.

Китайські офіційні особи відкинули всі звинувачення як "безпідставні та чисті чутки".

"Ми рішуче проти політичних маніпуляцій щодо нормального економічного та торговельного співробітництва або будь-якої дискредитації китайських підприємств", - заявили в Китаї.

Нагадаємо, в грудні Британія відмовила Китаю у будівництві гігантського посольства.

Раніше ми повідомляли, що прем'єр Британії Ріші Сунак заявив, що Китай становить загрозу для їх країни, проте наголосив, що зможе вести з Пекіном переговори про глобальні проблеми, такі як зміна клімату чи війна Росії проти України.

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