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Китай тайно следил за британскими дипломатами, - СМИ

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Великобритания, Суббота 07 января 2023 16:06
Китай тайно следил за британскими дипломатами, - СМИ Фото: Китай тайно следил за британскими дипломатами (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сотрудники британской разведки из-за растущей озабоченности шпионского программного обеспечения разобрали правительственную машину. В ходе операции было найдено скрытое китайское устройство отслеживания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на I NEWS.

В ходе проверки правительственных и дипломатических автомобилей была обнаружена как минимум одна SIM-карта, способная передавать данные о местонахождении.

Согласно источнику, устройство геолокации было размещено в транспортном средстве внутри герметичной части, импортированной от поставщика из Китая и установленной производителем автомобиля.

Китайские официальные лица отвергли все обвинения как "безосновательные и чистые слухи".

"Мы решительно против политических манипуляций по поводу нормального экономического и торгового сотрудничества или любой дискредитации китайских предприятий", - заявили в Китае.

Напомним, в декабре Великобритания отказала Китаю в строительстве гигантского посольства.

Ранее мы сообщали, что премьер Британии Риши Сунак заявил, что Китай представляет угрозу для их страны, однако подчеркнул, что сможет вести с Пекином переговоры о глобальных проблемах, таких как изменение климата или война России против Украины.

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