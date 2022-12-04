Британія відмовила Китаю у будівництві гігантського посольства: що сталося

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Як зазначає видання, підставою для такого рішення стали побоювання з боку місцевих жителів щодо дипломатичної діяльності Пекіна у Сполученому Королівстві. Мешканці району вважають, що посольство Китаю, причому таких гігантських розмірів, становитиме загрозу для їх безпеки і перешкоджатиме руху в цій густонаселеній частині східного Лондона, неподалік від фінансового району столиці та в кварталі від Тауерського мосту.

"Комітет вирішив відхилити заявку через занепокоєння щодо впливу на безпеку мешканців і туристів, історичну спадщину, поліцейські ресурси та перенаселеність району. Тепер заявку буде передано меру Лондона до винесення остаточного рішення", - заявив представник ради Тауер-Хамлетс кореспонденту CNN.

Пропозиції посольства Китаю наштовхнулися на жорстку опозицію з боку місцевих жителів, стурбованих впливом можливих протестів за межами дипломатичного комплексу та неадекватним захистом від можливої терористичної атаки. Під час дебатів люди, котрі живуть неподалік, висловлювали свої страхи та занепокоєння, зокрема, щодо того, що за ними шпигують.

Рішення місцевої ради ставить британський уряд у скрутне становище. І хоча уряд міг би використати свої повноваження, однак віддає перевагу рішенню утриматися від втручання у ситуацію. Натомість відмова від планів на місцевому рівні ймовірно збентежили дипломатів Китаю, проте саме китайські дипмісії наразі перебувають під моніторингом через звинувачення у стеженні за китайцями, які втекли до Британії.

Китай придбав історичну ділянку землі під назвою Royal Mint Court (Королівський монетний двір) у 2018 році приблизно за 312 млн доларів, і мав намір перетворити більшу частину ділянки площею 4,4 акра на величезну дипломатичну місію з місцем для сотень співробітників і культурного обміну. Речник Міністерства закордонних справ Китаю повідомив CNN, що придбання нового приміщення в Лондоні відповідає міжнародній практиці та схвалено британською стороною.

"Слід зазначити, що сприяти та підтримувати будівництво дипломатичних споруд є міжнародним зобов’язанням країни перебування, і Китай закликає британську сторону виконати відповідні зобов’язання", - йдеться у заяві прессекретаря МЗС Китаю.

Днями, за повідомленням CNN, прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що "золота ера" торгівлі між Британією і Китаєм закінчилася, і натомість до Китаю ставитимуться із "сильним прагматизмом".