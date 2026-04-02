Китай таємно нарощує свій ядерний арсенал, - CNN

Секретні плани Пекіна

У 2022 році жителі села в провінції Сичуань, які намагалися з'ясувати причини конфіскації їхніх земель і виселення, отримали від місцевих чиновників коротку відповідь: це "державна таємниця".

Розслідування CNN показало, що за цим ховаються секретні плани Китаю з розширення ядерного арсеналу.

Нові об'єкти на місці знесеного села

Супутникові знімки підтверджують, що понад три роки потому село було повністю зруйноване, а на його місці побудовано нові споруди для підтримки ключових ядерних об'єктів.

Розширення інфраструктури збігається з аналізом десятків офіційних документів і вказує на проведення найбільшої за десятиліття кампанії модернізації ядерної зброї, як зазначала адміністрація президента США Дональда Трампа.

Унікальні елементи та захист об'єктів

Особливу увагу експертів привернув величезний купол нестандартної форми на березі річки Тунцзян, площа якого становить 36 000 квадратних футів.

Купол оснащений обладнанням для роботи з високорадіоактивними матеріалами, включно з ураном і плутонієм, і оточений захисною конструкцією з радіаційними моніторами, вибухозахисними дверима і системою вентиляції.

Майданчик відомий як зона 906 і контролюється трьома шарами огорож з тунелями в гірському масиві.

Ядерна стратегія Китаю

Аналіз CNN показує, що перетворення почалися 2021 року після указу Сі Цзіньпіна прискорити створення стратегічних сил стримування.

Пекін нарощує можливості раннього виявлення і запуску ракет, що робить ядерний арсенал критичним елементом у разі можливого конфлікту навколо Тайваню.

Вплив на глобальну безпеку

Експерти попереджають, що прискорене розширення китайського арсеналу може спровокувати нову гонку озброєнь і посилити напругу у відносинах США і Китаю.

Старший науковий співробітник Тун Чжао зазначає, що створення стратегічного потенціалу має психологічний ефект на західні країни та сприяє визнанню зростання впливу Китаю.

Ризики та дипломатичні наслідки

Зростаюча перевага Китаю і консолідована влада Сі над армією дають Пекіну перевагу в можливих перегонах озброєнь, а підготовка до переговорів з питань стратегічної безпеки, включно з ядерними питаннями, може виявитися символічною і не призведе до реального скорочення озброєнь.