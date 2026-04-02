Китай тайно наращивает свой ядерный арсенал, - CNN

Секретные планы Пекина

В 2022 году жители села в провинции Сычуань, пытавшиеся выяснить причины конфискации их земель и выселения, получили от местных чиновников краткий ответ: это "государственная тайна".

Расследование CNN показало, что за этим скрываются секретные планы Китая по расширению ядерного арсенала.

Новые объекты на месте снесенного села

Спутниковые снимки подтверждают, что более трех лет спустя село было полностью разрушено, а на его месте построены новые сооружения для поддержки ключевых ядерных объектов.

Расширение инфраструктуры совпадает с анализом десятков официальных документов и указывает на проведение крупнейшей за десятилетия кампании модернизации ядерного оружия, как отмечала администрация президента США Дональда Трампа.

Уникальные элементы и защита объектов

Особое внимание экспертов привлек огромный купол нестандартной формы на берегу реки Тунцзян, площадь которого составляет 36 000 квадратных футов.

Купол оснащен оборудованием для работы с высокорадиоактивными материалами, включая уран и плутоний, и окружен защитной конструкцией с радиационными мониторами, взрывозащитными дверями и системой вентиляции.

Площадка известна как зона 906 и контролируется тремя слоями ограждений с туннелями в горном массиве.

Ядерная стратегия Китая

Анализ CNN показывает, что преобразования начались в 2021 году после указа Си Цзиньпина ускорить создание стратегических сил сдерживания.

Пекин наращивает возможности раннего обнаружения и запуска ракет, что делает ядерный арсенал критическим элементом в случае возможного конфликта вокруг Тайваня.

Влияние на глобальную безопасность

Эксперты предупреждают, что ускоренное расширение китайского арсенала может спровоцировать новую гонку вооружений и усилить напряжение в отношениях США и Китая.

Старший научный сотрудник Тун Чжао отмечает, что создание стратегического потенциала имеет психологический эффект на западные страны и способствует признанию роста влияния Китая.

Риски и дипломатические последствия

Возрастающее превосходство Китая и консолидированная власть Си над армией дают Пекину преимущество в возможной гонке вооружений, а подготовка к переговорам по вопросам стратегической безопасности, включая ядерные вопросы, может оказаться символической и не приведет к реальному сокращению вооружений.