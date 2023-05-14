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Китай та Росія зміцнюють свою військову співпрацю, - глава МЗС Японії

Фото: глава МЗС Японії Есімас Хаясі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Китай та Росія зміцнюють свою військову співпрацю, зокрема мова йде про спільні польоти бомбардувальників та спільні військово-морські навчання.

Про це заявив міністр закордонних справ Японії Есімас Хаясі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

Виступаючи на зустрічі міністрів закордонних справ країн Європи та Індо-Тихоокеанського регіону у Швеції, Хаясі сказав, що війна Росії в Україні похитнула саму основу міжнародного порядку і має зіткнутися з єдиною відповіддю міжнародної спільноти.

"Інакше аналогічні проблеми виникнуть в інших регіонах, і існуючий порядок, що лежить в основі нашого світу і процвітання, може бути докорінно підірваний. Після агресії РФ проти України ситуація з безпекою тут, в Європі, і ситуація з безпекою в Тихому океані нероздільні ", - додав він.

Глава МЗС Японії також звинуватив Пекін у продовженні та активізації своїх односторонніх спроб змінити статус-кво у Східному та Південно-Китайському морях силою та нарощування воєнних дій навколо Тайваню.

"Крім того, Китай і Росія зміцнюють свою військову співпрацю, включаючи спільні польоти своїх бомбардувальників та спільні військово-морські навчання на околицях Японії", - зазначив Хаясі.

Нагадаємо, за словами президента України Володимира Зеленського, Україна розраховує, що Китай не підтримуватиме Росію зброєю чи іншими технологіями.

Також у ЄС заявили, що Китай залишається важливим партнером Євросоюзу, але вже прогав можливість бути посередником у розв'язаній Росією війні проти України.

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