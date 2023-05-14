Китай та Росія зміцнюють свою військову співпрацю, - глава МЗС Японії

Виступаючи на зустрічі міністрів закордонних справ країн Європи та Індо-Тихоокеанського регіону у Швеції, Хаясі сказав, що війна Росії в Україні похитнула саму основу міжнародного порядку і має зіткнутися з єдиною відповіддю міжнародної спільноти.

"Інакше аналогічні проблеми виникнуть в інших регіонах, і існуючий порядок, що лежить в основі нашого світу і процвітання, може бути докорінно підірваний. Після агресії РФ проти України ситуація з безпекою тут, в Європі, і ситуація з безпекою в Тихому океані нероздільні ", - додав він.

Глава МЗС Японії також звинуватив Пекін у продовженні та активізації своїх односторонніх спроб змінити статус-кво у Східному та Південно-Китайському морях силою та нарощування воєнних дій навколо Тайваню.

"Крім того, Китай і Росія зміцнюють свою військову співпрацю, включаючи спільні польоти своїх бомбардувальників та спільні військово-морські навчання на околицях Японії", - зазначив Хаясі.