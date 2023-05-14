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Китай и Россия укрепляют свое военное сотрудничество, - глава МИД Японии

Фото: глава МИД Японии Есимаса Хаяси (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Китай и Россия укрепляют свое военное сотрудничество, в частности речь идет о совместных полетах бомбардировщиков и общих военно-морских учениях.

Об этом заявил министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

Выступая на встрече министров иностранных дел стран Европы и Индо-Тихоокеанского региона в Швеции, Хаяси сказал, что война России в Украине поколебала саму основу международного порядка и должна столкнуться с единым ответом международного сообщества.

"В противном случае аналогичные проблемы возникнут в других регионах, и существующий порядок, лежащий в основе нашего мира и процветания, может быть в корне подорван. После агрессии РФ против Украины ситуация с безопасностью здесь, в Европе, и ситуация с безопасностью в Тихом океане неразделимы", - добавил он.

Глава МИД Японии также обвинил Пекин в продолжении и активизации своих односторонних попыток изменить статус-кво в Восточном и Южно-Китайском морях силой и наращивании военных действий вокруг Тайваня.

"Кроме того, Китай и Россия укрепляют свое военное сотрудничество, включая совместные полеты своих бомбардировщиков и совместные военно-морские учения в окрестностях Японии", - отметил Хаяси.

Напомним, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина рассчитывает, что Китай не будет поддерживать Россию оружием или другими технологиями.

Также в ЕС заявили, что Китай остается важным партнером Евросоюза, но уже упустил возможность быть посредником в развязанной Россией войне против Украины.

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