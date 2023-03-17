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Китай та РФ намагаються приховати звірства КНДР, - посол США в ООН

Фото: посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

Китай намагається приховати від світу звірства КНДР, заблокувавши веб-трансляцію неформального засідання Ради Безпеки ООН за звинуваченнями у порушенні прав людини з боку Пхеньяну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла США в ООН Лінди Томас-Грінфілд, яку приводить Reuters.

"Деякі члени Ради надто сильно готові захистити режим від відповідальності", - сказала посол, завуальовано натякаючи на Китай та РФ.

Китай і Росія стверджують, що Рада Безпеки, що складається з 15 членів, якій доручено підтримувати міжнародний мир та безпеку, не має обговорювати питання прав людини. Вони кажуть, що такі зустрічі мають бути обмежені іншими органами ООН, такими як Рада ООН з прав людини або Генеральна Асамблея ООН.

"Зустріч, організована США та Албанією, в жодному разі не була конструктивною. Замість ослаблення напруженості, це може швидше загострити конфлікт і, отже, є безвідповідальним кроком. Використання веб-телебачення ООН для прямого мовлення - марнування ресурсів ООН", - заявив китайський дипломат Сін Цзішен.

Усі 15 членів ради мають погодитись на те, щоб такі неофіційні обговорення транслювалися Організацією Об'єднаних Націй в інтернеті, і дипломати заявили, що трансляція рідко блокується. Незважаючи на дії Китаю, п'ятнична зустріч, як і раніше, була публічною і на ній були присутні представники ЗМІ.

Томас-Грінфілд заявила, що ядерна програма та програма балістичних ракет Північної Кореї нерозривно пов'язані з порушеннями прав людини з боку режиму.

Нагадаємо, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин збирав екстрену нараду з представниками партії, щоб обговорити покращення дефіциту продовольства та проблеми сільськогосподарського сектору економіки.

Раніше стало відомо, що десятки тисяч людей у КНДР можуть зазнати впливу радіоактивних матеріалів, які поширюються через ґрунтові води з підземного ядерного полігону.

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