КНДР загрожує дефіцит продовольства: Кім Чен Ин зібрав екстрену нараду
Північнокорейський лідер Кім Чен Ин зібрав екстрену нараду з представниками партії, щоб обговорити покращення дефіциту продовольства та проблеми сільськогосподарського сектору економіки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Це пов'язано з побоюваннями уряду країни щодо нестачі продовольства. Повідомляється, що головною темою засідання стало "дуже важливе та невідкладне завдання щодо вироблення правильної стратегії розвитку сільського господарства".
Ситуація із продовольством у Північній Кореї, ймовірно, погіршилася. Офіційні особи в Південній Кореї вказали на засідання як фактичне визнання серйозної нестачі продовольства в КНДР.
Минулого місяця програма 38 North, яка стежить за Північною Кореєю, повідомила, що рівень запасів продовольства в КНДР, ймовірно, впав нижче за мінімальний рівень з точки зору людських потреб, а стан продовольчої безпеки став гіршим з часів голоду 1990-х років.
Раніше стало відомо, що десятки тисяч людей у КНДР можуть зазнати впливу радіоактивних матеріалів, які поширюються через ґрунтові води з підземного ядерного полігону.
Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що 20 лютого КНДР здійснила черговий ракетний запуск у напрямку акваторії Східного моря.
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