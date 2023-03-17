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Китай и РФ пытаются скрыть зверства КНДР, - посол США в ООН

Фото: посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Китай пытается скрыть от мира зверства КНДР, заблокировав веб-трансляцию неформального заседания Совета Безопасности ООН по обвинению в нарушении прав человека со стороны Пхеньяна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла США в ООН Линды Томас-Гринфилд, которое приводит Reuters.

"Некоторые члены Совета слишком сильно готовы оградить режим от ответственности", - сказала посол, завуалированно намекая на Китай и РФ.

Китай и Россия утверждают, что Совет Безопасности, состоящий из 15 членов, которому поручено поддерживать международный мир и безопасность, не должен обсуждать вопросы прав человека. Они говорят, что такие встречи должны быть ограничены другими органами ООН, такими как Совет ООН по правам человека или Генеральная Ассамблея ООН.

"Встреча, организованная США и Албанией, ни в коем случае не была конструктивной. Вместо ослабления напряженности это может скорее обострить конфликт и, следовательно, является безответственным шагом. Использование веб-телевидения ООН для прямой речи - трата ресурсов ООН", - заявил китайский дипломат. Син Цзишен.

Все 15 членов совета должны согласиться с тем, чтобы такие неофициальные обсуждения транслировались Организацией Объединенных Наций в интернете, и дипломаты заявили, что трансляция редко блокируется. Несмотря на действия Китая, пятничная встреча по-прежнему была публичной и на ней присутствовали представители СМИ.

Томас Гринфилд заявила, что ядерная программа и программа баллистических ракет Северной Кореи неразрывно связаны с нарушениями прав человека со стороны режима.

Напомним, что северокорейский лидер Ким Чен Ын собирал экстренное совещание с представителями партии, чтобы обсудить улучшение дефицита продовольствия и проблемы сельскохозяйственного сектора экономики.

Ранее стало известно, что десятки тысяч человек в КНДР могут испытать влияние радиоактивных материалов, которые распространяются через грунтовые воды из подземного ядерного полигона.

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