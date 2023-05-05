Китай та РФ можуть підірвати стабільність у сфері контролю над ядерним озброєнням, - Білий дім

"Щоб запобігти прорахункам, держави, які мають ядерну зброю, повинні займатися існуючими та потенційними загрозами, від атомних амбіцій Ірану до використання штучного інтелекту для прийняття рішень під час криз", - сказав Вадді.

Оцінки того, що Китай розширює свій ядерний арсенал, поряд із вторгненням Росії в Україну, посилюють занепокоєння з приводу епохи, що загрожує новими небезпеками.

На відміну від холодної війни, коли США та СРСР підтримували атомний паритет та погоджувалися обмежити певні види озброєнь, дедалі більше країн розробляють технології та матеріали, необхідні для створення зброї масового знищення.

Разом з тим спроби Вашингтона зберегти відкритими лінії зв'язку з Китаєм, його найбільшим новим конкурентом, зазнають невдачі. Китай та Росія поглиблюють ядерну співпрацю за ключовими ядерними технологіями для виробництва зброї та обидві країни зміцнюють свої відносини з Іраном.