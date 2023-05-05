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Китай та РФ можуть підірвати стабільність у сфері контролю над ядерним озброєнням, - Білий дім

Фото: російський диктатор Володимир Путін та глава КНР Сі Цзіньпін (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Поглиблення співпраці між Китаєм та Росією загрожує підірвати десятиліття міжнародної стабільності у сфері контролю над ядерними озброєннями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора Ради національної безпеки США з контролю над озброєннями Пранай Вадді, яку приводить Bloomberg.

"Щоб запобігти прорахункам, держави, які мають ядерну зброю, повинні займатися існуючими та потенційними загрозами, від атомних амбіцій Ірану до використання штучного інтелекту для прийняття рішень під час криз", - сказав Вадді.

Оцінки того, що Китай розширює свій ядерний арсенал, поряд із вторгненням Росії в Україну, посилюють занепокоєння з приводу епохи, що загрожує новими небезпеками.

На відміну від холодної війни, коли США та СРСР підтримували атомний паритет та погоджувалися обмежити певні види озброєнь, дедалі більше країн розробляють технології та матеріали, необхідні для створення зброї масового знищення.

Разом з тим спроби Вашингтона зберегти відкритими лінії зв'язку з Китаєм, його найбільшим новим конкурентом, зазнають невдачі. Китай та Росія поглиблюють ядерну співпрацю за ключовими ядерними технологіями для виробництва зброї та обидві країни зміцнюють свої відносини з Іраном.

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Нібито про це в нього просив самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко.

У Міністерстві закордонних справ Китаю прокоментували намір Росії розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Пекін заявив, що ядерна війна не повинна бути розв'язана ні за яких обставин.

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