RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Китай и РФ могут подорвать стабильность в сфере контроля над ядерным вооружением, - Белый дом

Фото: российский диктатор Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Углубление сотрудничества между Китаем и Россией чревато подорвать десятилетия международной стабильности в области контроля над ядерными вооружениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Совета национальной безопасности США по контролю над вооружениями Пранай Вадди, которую приводит Bloomberg.

"Чтобы предотвратить просчеты, государства, имеющие ядерное оружие, должны заниматься существующими и потенциальными угрозами, от атомных амбиций Ирана до использования искусственного интеллекта для принятия решений во время кризисов", - сказал Вадди.

Оценки того, что Китай расширяет свой ядерный арсенал, наряду с вторжением России в Украину, усугубляют беспокойство по поводу эпохи, что чревато новыми опасностями.

В отличие от холодной войны, когда США и СССР поддерживали атомный паритет и соглашались ограничить определенные виды вооружений, все большее число стран разрабатывают технологии и материалы, необходимые для создания оружия массового уничтожения.

Вместе с тем попытки Вашингтона сохранить открытыми линии связи с Китаем, его крупнейшим новым конкурентом, терпят неудачу. Китай и Россия углубляют ядерное сотрудничество по ключевым ядерным технологиям производства оружия, и обе страны укрепляют свои отношения с Ираном.

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Якобы об этом у него просил самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко.

В Министерстве иностранных дел Китая прокомментировали намерение России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Пекин заявил, что ядерная война не должна быть развязана ни при каких обстоятельствах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиКитай