Китай та інші повинні тиснути на Росію щодо ЗАЕС, МАГАТЕ безсиле, - Зеленський

На жаль, МАГАТЕ не може вплинути на Росію та змусити її покинути територію ЗАЕС. Китай та інші повинні тиснути на країну-окупанта.

Як відзначив президент, одним з пунктів формули миру була ядерна безпека. Під час переговорів з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, Зеленський закликав китайського колегу витиснути Росію з ЗАЕС.

"Шість блоків, це дуже небезпечно... Що там відбувається, ми до кінця не знаємо. Я говорю з Гроссі (головою МАГАТЕ - ред.) час від часу. Він каже все, що може, але він не може вплинути на РФ щодо виходу терористів і представників ПВК з території АЕС. Уявіть собі 2-4 представники МАГАТЕ, що вони можуть там зробити? Там люди з технікою та зброєю. Всі повинні тиснути. Я зацікавлений, щоб в цьому пункті Китай тиснув, США тиснули, Франція, Німеччина тиснули. Всі держави тиснули, як можуть, без виключень", - пояснив президент.