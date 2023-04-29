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Китай та інші повинні тиснути на Росію щодо ЗАЕС, МАГАТЕ безсиле, - Зеленський

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Субота 29 квітня 2023 16:16
Китай та інші повинні тиснути на Росію щодо ЗАЕС, МАГАТЕ безсиле, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

На жаль, МАГАТЕ не може вплинути на Росію та змусити її покинути територію ЗАЕС. Китай та інші повинні тиснути на країну-окупанта.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського під час інтерв'ю журналістам.

Як відзначив президент, одним з пунктів формули миру була ядерна безпека. Під час переговорів з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, Зеленський закликав китайського колегу витиснути Росію з ЗАЕС.

"Шість блоків, це дуже небезпечно... Що там відбувається, ми до кінця не знаємо. Я говорю з Гроссі (головою МАГАТЕ - ред.) час від часу. Він каже все, що може, але він не може вплинути на РФ щодо виходу терористів і представників ПВК з території АЕС. Уявіть собі 2-4 представники МАГАТЕ, що вони можуть там зробити? Там люди з технікою та зброєю. Всі повинні тиснути. Я зацікавлений, щоб в цьому пункті Китай тиснув, США тиснули, Франція, Німеччина тиснули. Всі держави тиснули, як можуть, без виключень", - пояснив президент.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 26 квітня президент провів перші з початку повномасштабної війни переговори з Сі Цзіньпіном. Того ж дня Зеленський також переговорив з Гроссі, під час яких гендиректор запевнив у тому, що МАГАТЕ й надалі намагається домовитися про безпечну зону на Запорізькій АЕС.

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