Китай и другие должны давить на Россию по ЗАЭС, МАГАТЭ бессильно, - Зеленский

К сожалению, МАГАТЭ не может повлиять на Россию и заставить ее покинуть территорию ЗАЭС. Китай и другие должны давить на страну-оккупанта.

Как отметил президент, одним из пунктов формулы мира была ядерная безопасность. В ходе переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином, Зеленский призвал китайского коллегу вытеснить Россию из ЗАЭС.

"Шесть блоков, это очень опасно... Что там происходит, мы до конца не знаем. Я говорю с Гросси (главой МАГАТЭ - ред.) время от времени. Он говорит все, что может, но он не может повлиять на РФ относительно выхода террористов и представителей ЧВК с территории АЭС. Представьте себе 2-4 представителя МАГАТЭ, что они могут там сделать? Там люди с техникой и оружием. Все должны давить. Я заинтересован, чтобы в этом пункте Китай давил, США давили, Франция, Германия давили. Все государства давили, как могут, без исключений", - пояснил президент.