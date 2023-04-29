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Китай и другие должны давить на Россию по ЗАЭС, МАГАТЭ бессильно, - Зеленский

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Суббота 29 апреля 2023 16:16
Китай и другие должны давить на Россию по ЗАЭС, МАГАТЭ бессильно, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

К сожалению, МАГАТЭ не может повлиять на Россию и заставить ее покинуть территорию ЗАЭС. Китай и другие должны давить на страну-оккупанта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского во время интервью журналистам.

Как отметил президент, одним из пунктов формулы мира была ядерная безопасность. В ходе переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином, Зеленский призвал китайского коллегу вытеснить Россию из ЗАЭС.

"Шесть блоков, это очень опасно... Что там происходит, мы до конца не знаем. Я говорю с Гросси (главой МАГАТЭ - ред.) время от времени. Он говорит все, что может, но он не может повлиять на РФ относительно выхода террористов и представителей ЧВК с территории АЭС. Представьте себе 2-4 представителя МАГАТЭ, что они могут там сделать? Там люди с техникой и оружием. Все должны давить. Я заинтересован, чтобы в этом пункте Китай давил, США давили, Франция, Германия давили. Все государства давили, как могут, без исключений", - пояснил президент.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 26 апреля президент провел первые с начала полномасштабной войны переговоры с Си Цзиньпином. В тот же день Зеленский также переговорил с Гросси, во время которых гендиректор заверил в том, что МАГАТЭ и дальше пытается договориться о безопасной зоне на Запорожской АЭС.

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