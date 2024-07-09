Китай та Білорусь розпочали спільні військові навчання біля кордону з Польщею

"На полігоні "Брестський" відбулося відкриття спільного антитерористичного тренування Білорусі та Китаю "Атакуючий сокіл", - пише Міноборони Білорусі.

Як стверджується, в рамках так званих антитерористичних навчань, які триватимуть до 19 липня і пройдуть на полігоні недалеко від Бреста, військовослужбовці обох країн відпрацюють питання нічного десантування, подолання водних перешкод, ведення дій у населеному пункті.

"При цьому підрозділи на окремих етапах будуть зведені, не буде окремо китайського підрозділу, або окремо білоруського - вони діятимуть спільно", - заявив командувач силами спеціальних операцій Збройних Сил генерал-майор Вадим Денисенко.

Як уточнює Sky News, навчання проходять напередодні саміту НАТО у Вашингтоні, де 32 країни-члени НАТО, включаючи Польщу, зустрінуться, щоб обговорити подальшу військову та фінансову підтримку України.

На опублікованих фотографіях можна побачити, як китайські військові висаджуються із літака та розвантажують обладнання. При цьому невідомо, скільки військовослужбовців задіяно в навчаннях.

Зазначимо, що Брестський полігон розташований майже за 40 км від кордону України та близько 30 км від кордону з Польщею.