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Китай и Беларусь начали совместные военные учения возле границы с Польшей

Фото: обучение Китаю и Беларуси у границы с Польшей (t.me/modmilby)
Автор: Наталия Гурковская

Китай и Беларусь начинают совместные военные учения возле границы с Польшей. Они проходят накануне саммита НАТО, который стартует 9 июля в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, Минобороны Беларуси.

"На полигоне "Брестский" состоялось открытие совместной антитеррористической тренировки Беларуси и Китая "Атакующий сокол", - пишет Минобороны Беларуси.

Как утверждается, в рамках так называемых антитеррористических учений, которые продлятся до 19 июля и пройдут на полигоне недалеко от Бреста, "военнослужащие обеих стран отработают вопросы ночного десантирования, преодоления водных преград, ведения действий в населенном пункте".

"При этом подразделения на отдельных этапах будут сводные, не будет отдельно китайского подразделения, или отдельно белорусского - они будут действовать совместно", - заявил командующий силами специальных операций Вооруженных Сил генерал-майор Вадим Денисенко.

 

Как уточняет Sky News, учения проходят накануне саммита НАТО в Вашингтоне, где 32 страны-члена НАТО, включая Польшу, встретятся, чтобы обсудить дальнейшую военную и финансовую поддержку Украины.

На опубликованных фотографиях можно увидеть, как китайские военные высаживаются из самолета и разгружают оборудование. При этом неизвестно, сколько военнослужащих задействовано в учениях.

Отметим, что Брестский полигон расположен почти в 40 км от границы Украины и около 30 км от границы с Польшей.

 

Напомним, 6 июля в Беларусь прибыли китайские военные для проведения совместных учений.

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