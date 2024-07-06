У Білорусь прилетіли китайські військові: з якою метою

До Білорусі сьогодні прибули китайські військові для проведення спільних навчань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони Республіки Білорусь.

За даними Міноборони китайські військовослужбовці візьмуть участь у спільному антитерористичному тренуванні, яке відбудеться в період з 8 до 19 липня. Спільне тренування нібито дасть змогу обмінятися досвідом, провести злагодження білоруських і китайських підрозділів, створити фундамент для подальшого розвитку білорусько-китайських відносин у сфері спільної підготовки військ.