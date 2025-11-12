ua en ru
Китай створює власний "тіньовий флот" для імпорту газу з РФ, - Bloomberg

Середа 12 листопада 2025 10:32
UA EN RU
Китай створює власний "тіньовий флот" для імпорту газу з РФ, - Bloomberg Фото: Китай створює власний "тіньовий флот" для імпорту газу з РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Китай створює власний "тіньовий флот" суден для імпорту російського газу, що знаходиться під санкціями Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними агентства, ці зусилля поки що перебувають на початковій стадії, але переміщення танкерів та власність у Китаї починають відображати закономірності, що раніше спостерігались в РФ.

Експерти підкреслюють, що Китай активізує свої зусилля з імпорту російського газу, що знаходиться під санкціями США, закладаючи основу вітчизняного "тіньового флоту" суден, які можуть транспортувати газ та обходити обмеження, накладені на одну з флагманських галузей Кремля.

Відомо, що танкер СПГ CCH Gas, що перевозить російський газ і знаходиться в чорному списку, приховує своє місцезнаходження, наближаючись до китайського порту.

Його зареєстрований власник, CCH-1 Shipping Co., має юридичну адресу в Гонконзі, яка збігається з поштовою скринькою компанії Samxin Secretarial Services Ltd. – це поширена практика для компаній, які прагнуть приховати бенефіціарну власність, торгуючи паливом з Ірану чи Росії.

Ще одне судно для перевезення ЗПГ, нещодавно перейменоване на Kunpeng, з'явилося поблизу Сінгапуру з подібною структурою.

Створення "тіньового флоту" танкерів для перевезення ЗПГ – непросте завдання. Це пояснюється тим, що судна, що перевозять паливо з температурою -162°C, потребують складніших технологій для завантаження та транспортування, ніж нафта.

Зазначається, що Китай дозволить приватним інвесторам володіти часткою понад 10% у деяких залізничних та енергетичних проектах, які здебільшого фінансувалися за рахунок державних коштів, фактично не обмежуючи участь недержавних організацій у цих підприємствах.

"Тіньовий флот" РФ

Раніше повідомлялось, що РФ створила "тіньовий флот" для експорту нафти та газу в обхід міжнародних санкцій. За підрахунками, приблизно кожен шостий танкер у світі належить до "тіньового флоту". Загалом це близько 17% від загальної кількості діючих танкерів.

Здебільшого це старі танкери, які виплавали усі терміни придатності та "працюють" під прапорами нейтральних країн. Окрім шкоди для довкілля та продажу нафти в обхід санкцій, старі судна несуть й іншу загрозу.

Зокрема, вважається, що ці танкери використовуються, як платформи для гібридних атак на Європу. Цю версію також підтвердили в Україні.

