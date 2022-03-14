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Китай столкнется с последствиями, если поможет России в войне против Украины,- Пентагон

Автор: Сергей Пышкин

Пентагон пригрозил Китаю, если он прибегнет к помощи Российской Федерации во время войны против Украины. Страна, вероятно, сразу столкнется с последствиями.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт журналиста издания Politico Пола Маклірі.

По словам представителя Пентагона, помощь Китая повлечет для страны последствия.

"Мы видели, как Китай, по сути, молчаливо одобряет то, что делает Россия, отказываясь присоединиться к санкциям",- заявил представитель.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что согласно данным издания Financial Times, Российская Федерация запросила у Китая военную помощь во время полномасштабного вторжения на территорию Украины.

Война России против Украины продолжается девятнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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