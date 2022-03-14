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Китай зіткнеться з наслідками, якщо допоможе Росії у війні проти України,- Пентагон

Автор: Сергій Пишкін

Пентагон пригрозив Китаю, якщо він вдасться до допомоги Російській Федерації під час війни проти України. Країна, ймовірно, одразу зітнеться з наслідками.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт журналіста видання Politico Пола Маклірі.

За словами представника Пентагону, допомога Китаю спричинить для країни наслідки.

"Ми бачили, як Китай, по суті, мовчазно схвалює те, що робить Росія, відмовляючись приєднатися до санкцій",- заявив представник.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що згідно з даними видання Financial Times, Російська Федерація запросила у Китаю військову допомогу під час повномасштабного вторгнення на територію України.

Війна Росії проти України триває дев'ятнадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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