Китай зіткнеться з наслідками, якщо допоможе Росії у війні проти України,- Пентагон

Пентагон пригрозив Китаю, якщо він вдасться до допомоги Російській Федерації під час війни проти України. Країна, ймовірно, одразу зітнеться з наслідками.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт журналіста видання Politico Пола Маклірі.

"Ми бачили, як Китай, по суті, мовчазно схвалює те, що робить Росія, відмовляючись приєднатися до санкцій",- заявив представник.

За словами представника Пентагону, допомога Китаю спричинить для країни наслідки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що згідно з даними видання Financial Times, Російська Федерація запросила у Китаю військову допомогу під час повномасштабного вторгнення на територію України.

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