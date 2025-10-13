Китай став ключовим постачальником деталей для російських дронів, - WP

Видання проаналізувало торгівельні дані щодо перевезень вантажів, митних відвантажень та ланцюгів постачання дронів, а також заяви залучених компаній.

Результати дослідження свідчать, що китайські виробники комерційних безпілотників відіграли ключову роль у розширенні виробничих потужностей російських підприємств. Таким чином вони сприяли розробці компонентів, які мають безпосереднє застосування на полі бою.

Збільшення експорту

Аналітики зазначають, що різке збільшення експорту волоконно-оптичних кабелів та літій-іонних батарей, серед інших компонентів дронів, свідчить про тісне партнерство між російськими та китайськими виробниками. Це допомагає РФ здобути перевагу.

"Це критично важливо і вирішально. Китайці готові адаптувати свої виробничі лінії під ці потреби", - сказала співробітниця Центру стратегічних і міжнародних досліджень Катерина Бондар.

За даними китайської митниці, у період з липня по серпень постачання волоконно-оптичних кабелів із Китаю до Росії зросли майже у десять разів. Це сталося після того, як у травні та червні обсяги експорту вже сягнули рекордних показників.

Крім того, упродовж літа суттєво збільшився експорт літій-іонних батарей, які, ймовірно, використовуються для живлення дронів. Зростання постачань збіглося з активізацією російських повітряних атак проти України.