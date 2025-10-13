RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Китай стал ключевым поставщиком деталей для российских дронов, - WP

Иллюстративное фото: Китай стал ключевым поставщиком деталей для российских дронов (GettyImages)
Автор: Оксана Тесленко

Китай существенно нарастил поставки ключевых компонентов, необходимых для производства дронов в России. Это позволило РФ увеличить объемы выпуска беспилотников, оснащенных оптоволоконными системами, и получить преимущество на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Издание проанализировало торговые данные по перевозкам грузов, таможенных отгрузок и цепочек поставок дронов, а также заявления привлеченных компаний.

Результаты исследования показывают, что китайские производители коммерческих беспилотников сыграли ключевую роль в расширении производственных мощностей российских предприятий. Таким образом они способствовали разработке компонентов, которые имеют непосредственное применение на поле боя.

Увеличение экспорта

Аналитики отмечают, что резкое увеличение экспорта волоконно-оптических кабелей и литий-ионных батарей, среди других компонентов дронов, свидетельствует о тесном партнерстве между российскими и китайскими производителями. Это помогает РФ получить преимущество.

"Это критически важно и решающе. Китайцы готовы адаптировать свои производственные линии под эти потребности", - сказала сотрудница Центра стратегических и международных исследований Екатерина Бондарь.

По данным китайской таможни, в период с июля по август поставки волоконно-оптических кабелей из Китая в Россию выросли почти в десять раз. Это произошло после того, как в мае и июне объемы экспорта уже достигли рекордных показателей.

Кроме того, в течение лета существенно увеличился экспорт литий-ионных батарей, которые, вероятно, используются для питания дронов. Рост поставок совпал с активизацией российских воздушных атак против Украины.

 

Агентство Reuters в июле обнародовало данные, согласно которым китайские двигатели для дронов тайно поставлялись в Россию через подставные фирмы. Они декларировались как "промышленные холодильные установки", чтобы обойти западные ограничения.

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что около 60% иностранных деталей, обнаруженных в российском оружии, поставляются из Китая.

Российская ФедерацияКитайДрони