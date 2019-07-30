Китай и США сегодня возобновляют торговые переговоры

Китай и США после более чем двухмесячного перерыва возобновляют переговоры по торговым вопросам. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Это будет уже 12 по счету раунд консультаций, который в этот раз будет проходить в Шанхае на протяжении двх дней - 30-31 июля.

От американской стороны примут участие представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин. Китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

"Если у Вашингтона все еще есть иллюзия, что Пекин каким-то образом уступит и пойдет на компромисс по вопросам, касающимся суверенитета и других связанных с ним основных интересов, для достижения соглашения, то сделка не является хорошей", - сказали в комментарии Xinhua китайские чиновники.

Отметим, договоренность о возобновлении торговых переговоров была достигнута во время встречи между президентом Китая Си Цзиньпином и его американским коллегой Дональдом Трампом в кулуарах саммита G20 в японском городе Осака в июне.

Напомним, во второй декаде июня 2019 появилось заявление, что власти Китая намерены ввести санкции в отношении американских компаний, продающих вооружение Тайваню. Это произошло после того, как Вашингтон одобрил продажу танков, баллистических ракет и других вооружений на Тайвань на общую сумму 2,2 миллиарда долларов.