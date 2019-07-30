Китай і США сьогодні відновлюють торгові переговори

Китай і США після прнад двомісячної перерви відновлюють переговори з торгових питань. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Це буде вже 12 за рахунком раунд консультацій, який цього разу буде проходити в Шанхаї протягом двох днів - 30-31 липня.

Від американської сторони візьмуть участь представник США на торгових переговорах Роберт Лайтхайзер і міністр фінансів Стівен Мнучин. Китайську делегацію очолить віце-прем'єр Держради КНР Лю Хе.

"Якщо у Вашингтона все ще є ілюзія, що Пекін якимось чином поступиться і піде на компроміс з питань, що стосуються суверенітету та інших пов'язаних з ним основних інтересів, для досягнення угоди, то угода не є доброю", - сказали в коментарі Xinhua китайські чиновники.

Зазначимо, домовленість про відновлення торгових переговорів була досягнута під час зустрічі між президентом Китаю Сі Цзіньпіном і його американським колегою Дональдом Трампом в кулуарах саміту G20 в японському місті Осака в червні.

Нагадаємо, у другій декаді червня 2019 з'явилася заява, що влада Китаю має намір ввести санкції відносно американських компаній, продають озброєння Тайваню. Це сталося після того, як Вашингтон схвалив продаж танків, балістичних ракет та інших озброєнь на Тайвань на загальну суму 2,2 мільярда доларів.