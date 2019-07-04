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Торговые переговоры между США и Китаем возобновятся на следующей неделе

Новости » Политика    04.07.2019 - 16:36
Торговые переговоры между США и Китаем возобновятся на следующей неделе
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

США и Китай попытаются решить годовую торговую войну между странами

Представители Соединенных Штатов Америки и Китая возобновят торговые переговоры на следующей неделе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, США и Китай попытаются решить годовую торговую войну между странами.

"Эти переговоры продолжатся на следующей неделе", - заявил экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.

Представитель Торгового представительства США позже заявил, что обе стороны находятся в процессе планирования телефонных переговоров на уровне официальных лиц США и Китая на следующую неделю.

Основными участниками переговоров с американской стороны станет торговый представитель США Роберт Лайтхизер и министр финансов Стивен Мнучин, а главным переговорщиком в Китае - вице-премьер Лю Хэ.

Переговоры между странами были прерваны в мае после того, как США обвинил Китай в том, что он отступил от своих обязательств, взятых ранее в тексте соглашения, которое, по словам участников переговоров, было почти завершено.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп на полях саммита G20 в Осаке договорились возобновить торговые переговоры между странами и не вводить новые пошлины. Во время двусторонней встречи лидеры достигли согласия о возобновлении торгово-экономических консультаций.

Кроме того, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ президент США Дональд Трамп заявил, что китайская сторона, вероятно, хотела бы соглашение, но США в данный момент не готовы к его заключению.

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