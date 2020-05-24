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Китай и США приближаются к грани новой Холодной войны, - МИД КНР

Новости » Коронавирус     24.05.2020 - 10:49
Китай и США приближаются к грани новой Холодной войны, - МИД КНР
Фото: президент КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп (flickr)

В Китае уверены, что от дальнейшей конфронтации проиграют обе страны

В Китае считают, что некоторые политические силы в Соединенных Штатах Америки искажают реальность и специально идут на конфронтацию с КНР. В конечном итоге от этого проиграют все.

Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Китая в Twitter.

Отмечается, что кроме коронавируса в США также распространяется и "политический вирус", который направлен на клевету и нападки на КНР.

"Некоторые политики игнорируют основные факты и выдвигают бесчисленные лживые комментарии и теории заговора в отношении Китая… Некоторые политические силы в США захватывают отношения между Китаем и США и ставят наши две страны на грань "новой Холодной войны". Это опасная попытка повернуть назад колесо истории", - говорится в заявлении.

В КНР подчеркнули, что и Китай, и США "выиграют от сотрудничества и проиграют от конфронтации".

"У Китая и США разные социальные системы, но это результат разных выборов, сделанных нашими людьми, который мы должны уважать. Также верно, что у нас много разногласий, но это не исключает сотрудничества", - отметили в МИД.

Резюмируя, китайские дипломаты отметили, что КНР и США должны найти способ мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, демонстрируя, что это возможно между двумя странами с разными системами и культурами.

Напомним, на фоне пандемии коронавируса отношения между США и Китаем существенно обострились.

Американский президент Дональд Трамп ранее заявлял, что США могут расторгнуть все отношения с Китаем.

Также сообщалось, что на днях США ввели санкции против 33 китайских организаций.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКитайхолодная война
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