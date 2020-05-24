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Китай і США наближаються до межі нової Холодної війни, - МЗС КНР

Новини » Коронавірус     24.05.2020 - 10:49
Китай і США наближаються до межі нової Холодної війни, - МЗС КНР
Фото: президент КНР Сі Цзіньпін і президент США Дональд Трамп (flickr)

У Китаї впевнені, що від подальшої конфронтації програють обидві країни

У Китаї вважають, що деякі політичні сили в Сполучених Штатах Америки спотворюють реальність і навмисно йдуть на конфронтацію з КНР. В кінцевому підсумку від цього програють всі.

Про це йдеться в заяві офіційного представника МЗС Китаю в Twitter.

Відзначається, що крім коронавірусу в США також поширюється і "політичний вірус", який спрямований на наклеп і нападки на КНР.

"Деякі політики ігнорують основні факти і висувають незліченні брехливі коментарі та теорії змови щодо Китаю... Деякі політичні сили в США захоплюють відносини між Китаєм і США і ставлять наші дві країни на межу "нової Холодної війни". Це небезпечна спроба повернути назад колесо історії", - йдеться в заяві.

В КНР підкреслили, що і Китай, і США "виграють від співпраці і програють від конфронтації".

"У Китаю та США різні соціальні системи, але це результат різних виборів, зроблених нашими людьми, який ми повинні поважати. Також вірно, що у нас багато розбіжностей, але це не виключає співпраці", - відзначили в МЗС.

Резюмуючи, китайські дипломати відзначили, що КНР і США повинні знайти спосіб мирного співіснування і взаємовигідного співробітництва, демонструючи, що це можливо між двома країнами з різними системами і культурами.

Нагадаємо, на тлі пандемії коронавірусу відносини між США та Китаєм суттєво загострилися.

Американський президент Дональд Трамп раніше заявляв, що США можуть розірвати всі відносини з Китаєм.

Також повідомлялося, що днями США ввели санкції проти 33 китайських організацій.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиКитайхолодная война
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