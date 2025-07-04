Китай спростував занепокоєння ЄС щодо обмеження рідкоземельних металів
Міністр закордонних справ Китаю Ван І спробував розвіяти занепокоєння Європи щодо обмежень на експорт рідкоземельних елементів. За його словами, контроль за експортом товарів подвійного призначення є звичайною практикою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Він також запевнив, що потреби Європи можуть бути задоволені в разі подання відповідних заявок.
"Рідкоземельні елементи не були, не є і не будуть проблемою між Китаєм і Європою, чи між Китаєм і Німеччиною. Якщо будуть подані легальні заявки, нормальні потреби Європи та Німеччини можуть бути задоволені", - заявив Ван І.
Китай, який контролює понад 90% глобальної потужності з обробки рідкоземельних елементів, у квітні запровадив нові правила, які вимагають отримання експортних ліцензій у Пекіні.
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадепфуль зазначив, що ці обмеження викликають "велику стурбованість" і шкодять іміджу Китаю як надійного торгівельного партнера.
"Ми рухаємося в напрямку пошуку сталих спільних рішень, які сприятимуть необхідному послабленню напруги", - заявив Вадепфуль.
На запитання, чи вдасться досягти домовленості щодо обмежень до саміту ЄС-Китай, Ван відповів: "Це не питання між Китаєм і Європою... контроль за товарами подвійного призначення - це стандартна практика. І Китай, і Німеччина мають на це право".
Він також додав, що Міністерство комерції Китаю вже впровадило прискорену процедуру, яка дозволяє швидко обробляти звичайні заявки на експорт.
Мита США
На початку квітня адміністрація Дональда Трампа ввела імпортні мита на продукцію з більшості країн, які мають торговельні зв’язки зі Сполученими Штатами. Розмір мит залежав від категорії товару та становив від 10% до 49%.
Однак уже 9 квітня президент тимчасово зупинив дію нових мит на три місяці, щоб провести окремі переговори з кожною країною та укласти двосторонні торговельні домовленості.
Найбільше загострення відбулося у відносинах між США та Китаєм: обидві сторони відповідали підвищенням мит одна на одну, що призвело до пікових ставок у 145% з боку США та 125% з боку Китаю.
У межах переговорів Пекін скасував частину обмежень на експорт рідкоземельних металів, а також погодився постачати до США рідкоземельні мінерали та магніти.
За даними Геологічної служби США, на Китай припадає майже 70% світового видобутку рідкоземельних елементів. Його контроль над низкою нішевих сировинних товарів вже давно розглядається як потенційна геополітична зброя, враховуючи залежність Сполучених Штатів від китайських поставок.
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