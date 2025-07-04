Китай спростував занепокоєння ЄС щодо обмеження рідкоземельних металів

Міністр закордонних справ Китаю Ван І спробував розвіяти занепокоєння Європи щодо обмежень на експорт рідкоземельних елементів. За його словами, контроль за експортом товарів подвійного призначення є звичайною практикою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Він також запевнив, що потреби Європи можуть бути задоволені в разі подання відповідних заявок.

"Рідкоземельні елементи не були, не є і не будуть проблемою між Китаєм і Європою, чи між Китаєм і Німеччиною. Якщо будуть подані легальні заявки, нормальні потреби Європи та Німеччини можуть бути задоволені", - заявив Ван І.

Китай, який контролює понад 90% глобальної потужності з обробки рідкоземельних елементів, у квітні запровадив нові правила, які вимагають отримання експортних ліцензій у Пекіні.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадепфуль зазначив, що ці обмеження викликають "велику стурбованість" і шкодять іміджу Китаю як надійного торгівельного партнера.

"Ми рухаємося в напрямку пошуку сталих спільних рішень, які сприятимуть необхідному послабленню напруги", - заявив Вадепфуль.

На запитання, чи вдасться досягти домовленості щодо обмежень до саміту ЄС-Китай, Ван відповів: "Це не питання між Китаєм і Європою... контроль за товарами подвійного призначення - це стандартна практика. І Китай, і Німеччина мають на це право".

Він також додав, що Міністерство комерції Китаю вже впровадило прискорену процедуру, яка дозволяє швидко обробляти звичайні заявки на експорт.