Китай опроверг беспокойство ЕС об ограничениях редкоземельных металлов

Министр иностранных дел Китая Ван И попытался развеять беспокойство Европы по поводу ограничений на экспорт редкоземельных элементов. По его словам, контроль за экспортом товаров двойного назначения является обычной практикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Он также заверил, что потребности Европы могут быть удовлетворены в случае подачи соответствующих заявок.

"Редкоземельные элементы не были, не являются и не будут проблемой между Китаем и Европой, или между Китаем и Германией. Если будут поданы легальные заявки, нормальные потребности Европы и Германии могут быть удовлетворены", - заявил Ван И.

Китай, который контролирует более 90% глобальной мощности по обработке редкоземельных элементов, в апреле ввел новые правила, которые требуют получения экспортных лицензий в Пекине.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадепфуль отметил, что эти ограничения вызывают "большую обеспокоенность" и вредят имиджу Китая как надежного торгового партнера.

"Мы движемся в направлении поиска устойчивых совместных решений, которые будут способствовать необходимому ослаблению напряжения", - заявил Вадепфуль.

На вопрос, удастся ли достичь договоренности по ограничениям до саммита ЕС-Китай, Ван ответил: "Это не вопрос между Китаем и Европой... контроль за товарами двойного назначения - это стандартная практика. И Китай, и Германия имеют на это право".

Он также добавил, что Министерство коммерции Китая уже внедрило ускоренную процедуру, которая позволяет быстро обрабатывать обычные заявки на экспорт.