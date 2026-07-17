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Китай спростував слова Трампа про втручання у вибори США

06:59 17.07.2026 Пт
2 хв
Що сказали у Пекіні про заяву Трампа?
aimg Едуард Ткач
Фото: у Китаї підкреслили, що ніколи не втручалися у вибори (Getty Images)

Посольство Китаю у США спростувало заяву президента Дональда Трампа про те, що Пекін нібито втручався у американські президентські вибори 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Китай завжди дотримувався принципу невтручання у внутрішні справи інших країн. Вибори в США - це внутрішня справа США. Їх результат визначається голосами американського народу", - сказав представник китайського посольства.

Після цього джерело ще раз додало, що Китай "ніколи не втручався і ніколи не втручатиметься у президентські вибори в США".

CNN зазначає, що Пекін неодноразово спростовував раніше висунуті проти нього звинувачення у втручанні у вибори та політичному втручанні з боку низки західних країн. Зокрема, Австралії, Канади та Великобританії, а також США.

Що передувало

Нагадаємо, цієї ночі президент США Дональд Трамп звернувся до нації, де заявив, що в період першої його каденції деякі представники розвідслужби США на брифінгах для нього навмисно виключали інформацію про втручання Китаю у вибори 2020 року.

У зв'язку з цим Трамп оголосив про розсекречення інформації, яка нібито доводить, що вплив Пекіна був, а виборча система США є вразливою.

Він звинуватив Пекін у тому, що той нібито викрав мільйони даних про обранців США, проплачував статті для деяких матеріалів з негативними статтями про президента (тобто самого Трампа), і хотів програш Трампа.

При цьому офіційно розвідслужби США вже давно дійшли висновку, що втручання Китаю у вибори не було.

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Сполучені Штати АмерикиКитайДональд Трамп